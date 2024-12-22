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Şanlıurfa'da Gösteri Yasağı

Şanlıurfa\'da Gösteri Yasağı

Şanlıurfa Valiliği, 5 gün süresince gösteri ve yürüyüşleri yasakladı.

22.12.2024 23:52
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Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde gösteri ve yürüyüşlerin 5 gün yasaklandığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddesine istinaden bazı kararlar alındığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikleri ve ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri, basın açıklaması, toplanma, yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi, nöbet eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri, broşür dağıtma, afiş, pankart asma, vb. gibi eylem etkinlik düzenlemek ve düzenlenecek olan eylem etkinliğe destek vermek amacıyla ilimize gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırlarına girişleri 23.12.2024 saat 00.01'den 27.12.2024 saat 23.59'a kadar 5 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır" denildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Gösteri Yasağı - Son Dakika

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