Şanlıurfa\'da Hırsızlık: 2 Kadın Yakalandı

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Şanlıurfa'da 2 pırlanta yüzük ile 1 altın kolye çalan güneş gözlüklü 3 kadından 2'si Ankara'da yakalandı. Polisin 7 ay süren takibi sonucu yakalanan hırsızların, hırsızlık sonrası rahat tavırlarla alışveriş yaptıkları anlar güvenlik kamerasına yansımıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı İpekyol Mahallesi'nde yaşandı. Bir apartmanın 4'üncü katında oturan Ekinci ailesi, öğle saatlerinde misafirliğe gitmek üzere evden çıktı. Evden çıktıktan sonra kapı komşularından evine hırsız girdiği yönünde haber alan Uğur Ekinci, evine giderek kontrol etti. Bu sırada eşinin evde sakladığı 2 pırlanta yüzük ile bir altın kolyeyi yerinde bulamayan Ekinci, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve giden polis ekipleri inceleme başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, gözlüklü 3 kadının binadan çıktığını tespit etti.

Hırsızlılar, polisin 7 ay süren takibi sonucu Ankara'da yakalandı

Şüpheli tavırlar sergileyerek uzaklaşan kadınların kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için başlatılan çalışmalar 7 sonra tamamlandı. Polisin takibi sonucu Ankara'da yakalanan 3 kadından 2'si, emniyete götürüldü. Kadın hırsızlar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Diğer kadın hırsızın yakalanması için çalışmalar ise sürüyor.

Rahat tavırları kamerada

Gündüz vakti rahat tavırlarıyla eve girip, pırlanta yüzükler ile altın kolyeyi çalan hırsızlar, 100 metre ilerideki marketten içecek alıp uzaklaştı. Tanınmamak için yüzlerini kapatan ve gözlük takan kadınların rahat tavırları güvenlik kamerasına yansımıştı. - ŞANLIURFA