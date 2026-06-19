Şanlıurfa'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş 20 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Eyyübiye ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçlarından aranan ve hakkında 20 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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