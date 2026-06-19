Şanlıurfa'da Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa\'da Hükümlü Yakalandı
19.06.2026 09:43
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20 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü Eyyübiye'de gözaltına alındı ve tutuklandı.

Şanlıurfa'da aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş 20 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Eyyübiye ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçlarından aranan ve hakkında 20 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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