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Şanlıurfa'da İşçinin Ayağına Saplanan Demir Şiş İtfaiye Tarafından Çıkarıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da İşçinin Ayağına Saplanan Demir Şiş İtfaiye Tarafından Çıkarıldı

Şanlıurfa'da inşaatta çalışan işçi Mehmet Gümüş'ün ayağına demir şiş saplandı. İtfaiye ekipleri, doktor gözetiminde yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucunda demir şişi işçinin ayağından çıkardı.

Şanlıurfa\'da İşçinin Ayağına Saplanan Demir Şiş İtfaiye Tarafından Çıkarıldı
22.01.2024 - 08:56,
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Şanlıurfa'da işçinin ayağına saplanan demir şiş, doktor gözetiminde itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Şanlıurfa'da inşaatta çalışan işçi Mehmet Gümüş'ün ayağına demir şiş saplandı. Bir kısmı ayağında, bir kısmı dışarıda kalan şişi gören Gümüş, arkadaşlarından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı işçi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıya müdahale eden doktorlar, şişin çıkarılması için itfaiyeden yardım istedi. Hastaneye gerekli malzemeleriyle giden itfaiye ekibi, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından şişi, işçinin ayağından çıkardı. Gümüş, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da İşçinin Ayağına Saplanan Demir Şiş İtfaiye Tarafından Çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da İşçinin Ayağına Saplanan Demir Şiş İtfaiye Tarafından Çıkarıldı - Son Dakika
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