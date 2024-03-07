Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ile 2 bin 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve suçlunun tespit edilerek yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, belirlenen 3 adese operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 bin 570 paket gümrük kaçağı, 2 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet av tüfeği ele geçirdi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3.Sayfa › Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Ruhsatsız Tabanca ve 2 Bin 570 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi - Son Dakika
Çorum'da dışarıdan gelen ve dilencilik yapmak amacıyla araçlarda barınan kişilere polis ve zabıta ekipleri tarafından işlem yapıldı. Ramazan ayı öncesinde dilenci sayısında artış gözlemlendiği belirtilirken, halktan bu kişilere itibar etmemeleri ve para vermemeleri konusunda hassasiyet göstermeleri istendi.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 şahıs yakalandı. Operasyonda 11,40 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 38,6 gram metamfetamin, 1,56 gram esrar, 1,14 gram eroin, 4 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 10 adet fişek ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatı ile mücadele kararlılıkla devam edecektir.
Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, şüpheli bir motosiklet sürücüsünün üst aramasında 100'lük banknot şeklinde 70 adet sahte dolar bulundu. Y.D. isimli şahıs gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 37 yıl önce PKK'lılar tarafından şehit edilen 6'sı çocuk 8 kişi için anma töreni yapıldı. Törende konuşan yetkililer, terör örgütü PKK'nın bölgeye verdiği zararı vurgulayarak, mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yakıt tankerinin otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aşırı yağışın ardından çakan şimşekler arasında bir yıldırımın yere düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan operasyonda A.B, O.B, H.B.B. ve İ.Ç.Y. isimli şüpheliler yakalandı ve çalıntı malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Adıyaman Valisi Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısında, 2024 yılının ilk iki ayında gerçekleşen asayiş olayları detaylı bir şekilde değerlendirildi. Toplantıda, yapılan çalışmalar, alınan tedbirler ve elde edilen sonuçlar hakkında bilgiler paylaşıldı. Vali Osman Varol, terörle mücadele, suçla mücadele, narkotik operasyonları ve göçmen kaçakçılığı gibi konularda yapılan çalışmaları anlattı ve önemli başarılar elde edildiğini belirtti.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir depoda piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan inşaat malzemesi çalan 3 zanlı izlenen 20 saatlik kamera görüntüleri sonrasında yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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