Şanlıurfa'da Kadın Terörist Teslim Oldu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Kadın Terörist Teslim Oldu

Şanlıurfa\'da Kadın Terörist Teslim Oldu

PKK/YPG'nin sözde sorumlusuna güvenlik güçleri ikna çalışmalarıyla teslim oldu.

17.12.2024 11:44
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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/ YPG'de sözde sorumlu olarak yer alan ve örgütün suikastçıları arasında bulunan kadın terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada, terör örgütüne 2008 yılında katılan ve 2010'da Suriye üzerinden Irak'taki örgütün kırsal kadrosuna geçiş yapan, örgütte uzun yıllar sözde sorumlu seviyesinde bulunan G.Y. teslim olması için ikna edildi. Terör örgütünden kaçan G.Y., güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kadın teröristin Irak'tan Suriye'ye gönderilerek bölgedeki halkın zorla terör örgütüne katılmasını sağladığı ve örgütün suikastçıları arasında yer aldığı bildirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Kadın Terörist Teslim Oldu - Son Dakika

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