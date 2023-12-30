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Şanlıurfa'da kafenin önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kafenin önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi'nde bir internet kafenin önünde oturanlara bir araçtan silahla ateş açıldı. Saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan biri hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa\'da kafenin önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
30.12.2023 - 23:09,
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Şanlıurfa'da kafenin önünde oturanlara bir araçtan silahla açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan bir internet kafenin önünde oturanlara bir araçtan pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırı sonucu Veli Ç. (26), İsa Can Ö. (15), İdris T. (16), Yusuf A. (14) ve Sadık G.(20) yaralandı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Yusuf A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Şanlıurfa, Saldırı, Şiddet, Soruşturma, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da kafenin önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


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