Şanlıurfa\'da Kamyon Devrildi: 2 Yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kum kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Adıyaman kara yolunun Yaslıca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, H.Ö. yönetimindeki kum kamyonu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Ters dönen kamyonda bulunan sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kamyon vinç yardımıyla şarampolden çıkarıldı. - ŞANLIURFA