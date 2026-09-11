Şanlıurfa'da kamyonetin arkasına bağlanan köpek sürüklenerek götürüldü
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Sultantepe Mahallesi yolunda bir kamyonetin arkasına ayağından iple bağlanan köpek sürüklenerek götürüldü. Yoldan geçen sürücülerin tepki gösterdiği olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Şanlıurfa'da bir kamyonetin arkasına bağlanıp sürüklenen köpeğin o anları, yoldan geçen başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgye göre, olay, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Sultantepe Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen kamyonetin arkasına ayağından iple bağlanan köpek sürüklenerek götürüldü. Kamyonetin kasasında bulunan çocuk sürüklenen köpeği izlerken, yoldan geçen diğer sürücüler ise duruma tepki gösterdi. Tepkiler üzerine ara yollara giren sürücü izini kaybettirdi.
Köpeğe yapılan eziyet olayı ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da kamyonetin arkasına bağlanan köpek sürüklenerek götürüldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?