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Şanlıurfa'da karakol önünde kavga: 1 ölü - Son Dakika
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Şanlıurfa'da karakol önünde kavga: 1 ölü

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası kayıtlarında kavga anları görüntülendi. Olayla ilgili 6 zanlı tutuklandı.

12.12.2023 - 08:56,
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Karakol çıkışı ölümle sonuçlanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Emniyetin önünde silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da karakolun önünde karşılaşan taraflar arasında çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kavganın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre kavga Pazar günü, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde emniyet müdürlüğü önünde yaşandı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan Aslan ve Sarı aileleri sabah saatlerinde karşılaştıkları Atakent Mahallesi'nde kavga etti. Birbirlerinden şikayetçi olmak için karakola giden taraflar, ifade verdikten sonra dışarı çıktı. Şahıslar çıktıktan sonra kavga yeniden başladı. Dışarıda bekleyen tarafların yakınlarının da kavgaya karışması üzerine 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Olayın güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı

Ölümle sonuçlanan kavga kameraya da yansıdı. Kavgada hayatını kaybeden 39 yaşındaki Haşmet Sarı ile başka bir şahsın yere düştükten sonra kavga etmeye devam ettikleri, şahıslar yerde boğuşurken gelen başka şahısların da kavgaya müdahale ettikleri gözlendi. Karakoldan çıkan polisler kavgaya müdahale ederken bir vatandaşın korku ve panik içerisinde otomobilin arkasına saklanması gözlerden kaçmadı.

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa\'da karakol önünde kavga: 1 ölü
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da karakol önünde kavga: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da karakol önünde kavga: 1 ölü - Son Dakika
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