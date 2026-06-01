Şanlıurfa\'da Kardeşlere Silahlı Saldırı

01.06.2026 16:08
Şanlıurfa'da avukat ve mali müşavir iki kardeş silahlı saldırıya uğradı, hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da aynı büroda avukatlık ve mali müşavirlik yapan iki kardeşe silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler olay yerinden kaçarken hastaneye kaldırılan kardeşler tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir binanın ilk katında yaşandı. Aynı büroyu ortaklaşa kullanan avukat Rıfat Tokdemir ile mali müşavir Ubeydullah Tokdemir kardeşler, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan kardeşler yaralanırken saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler ise olay yerinden kaçtı. Bölgeye giden sağlık ekipleri, yaralı kardeşlere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Suç, Son Dakika

