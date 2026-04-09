Şanlıurfa\'da Kaza: 14 Yaşındaki Kız Ağır Yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.

Kaza, Bağlar Mahallesi Celaleddin Rumi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sakine A.'ya (14) çarptı. Ağır yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA