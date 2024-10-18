Şanlıurfa'da Kaza: 2'si Ağır 6 Yaralı

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Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Suruç kara yolunun Akıncı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Mustafa K. yönetimindeki 27 AER 365 plakalı otomobil ile Abdülkadir A. idaresindeki 34 ASS 78 plakalı kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si ağır 6 kişi, Şanlıurfa ve Suruç'taki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA