Şanlıurfa'da Kiliseden Bronz Şamdan Hırsızlığı

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Şanlıurfa'da bir kiliseye dadanan hırsız bronz şamdanları çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Yusufpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Tadilat çalışmaları devam eden kiliseye akşam saatlerinde hırsız girdi. Duvarın üzerinden atlayarak içeri giren hırsız, bir süre gezindikten sonra bronz şamdanları çaldı. Sabah saatlerinde kiliseye giden Pastör Eyüp Badem, şamdanları yerinde göremeyince çalındığını fark etti. Durumun polise bildirilmesiyle harekete geçen ekipler, güvenlik kamerasından hırsızın kimliğini tespit etti. Ekipler tarafından kısa sürede yakalanan hırsız polis karakoluna götürüldü.

Hırsızın 250 TL'ye bir antikacıya sattığı 50 bin TL değerindeki bronz şamdanlar ise bulunarak tekrar sahibine teslim edildi. Pastör Badem, kısa sürede şamdanları bulan polis ekiplerine teşekkür ederek, "Sabah geldiğimizde şamdanların yerinde olmadığını fark ettik. Şamdanlarımız bağış yolu ile yurt dışından gelmişti. Bronzdan yapılan bu şamdanların yaklaşık 50 bin TL bir değeri var. Çalındıktan sonra polise başvurduk, bir gün içinde şahsın kimliği tespit edilerek yakalandı. Polis ekiplerine teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA