Şanlıurfa'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara tır çarptı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara tır çarptı, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa\'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara tır çarptı, 3 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara tır çarptı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

14.08.2024 14:53
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara tır çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Güney Mahallesi Bediüzzaman Said-i Nursi Bulvarı, Şirinler Işıkları'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.E.A.'nın yönetimindeki 21 ABV 991 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobil hurdaya döndü ve kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Siverek- Diyarbakır kara yolu bir süre ulaşıma kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Yol, araçların olay yerinden çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara tır çarptı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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