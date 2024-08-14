Şanlıurfa\'da kırmızı ışıkta bekleyen araçlara tır çarptı, 3 kişi yaralandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara tır çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Güney Mahallesi Bediüzzaman Said-i Nursi Bulvarı, Şirinler Işıkları'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.E.A.'nın yönetimindeki 21 ABV 991 plakalı tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle, kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobil hurdaya döndü ve kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Siverek- Diyarbakır kara yolu bir süre ulaşıma kapandı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Yol, araçların olay yerinden çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA