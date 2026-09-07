Şanlıurfa'da kırtasiye denetiminde 188 işletme kontrol edildi, 44'üne 175 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'da kırtasiye denetiminde 188 işletme kontrol edildi, 44'üne 175 bin lira ceza kesildi

Şanlıurfa\'da kırtasiye denetiminde 188 işletme kontrol edildi, 44\'üne 175 bin lira ceza kesildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da yeni eğitim-öğretim yılı öncesi gerçekleştirilen kırtasiye denetimlerinde 188 işletme kontrol edildi, 44 işletmeye mevzuata aykırılık nedeniyle toplam 175 bin lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerin, tüketici haklarını korumak ve piyasa düzenini sağlamak amacıyla sürdürüleceği bildirildi.

Şanlıurfa'da yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde gerçekleştirilen kırtasiye denetimlerinde, 188 işletme kontrol edildi, mevzuata aykırılık tespit edilen 44 işletme hakkında toplam 175 bin lira idari işlem uygulandı.

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğünce, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması, piyasa düzeninin sağlanması ve kırtasiye ürünlerinin tüketicilere doğru ve şeffaf bilgilerle sunulması amacıyla denetimler gerçekleştirildi. Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde Ticaret Bakanlığının talimatları doğrultusunda başlatılan denetimler kapsamında, il genelinde 188 kırtasiye işletmesi denetlendi. Denetimlerde ürünün fiyat etiketi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunluğu kontrol edildi. Ekipler, ürünlerin satış fiyatlarının açık ve anlaşılır şekilde belirtilip belirtilmediğini, fiyat etiketi ile kasa fiyatı arasında uyum bulunup bulunmadığını ve etiketlerde mevzuatta öngörülen bilgilerin yer alıp almadığını inceledi.

Ayrıca tüketicilerin doğru bilgilendirilmesine yönelik yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği de kontrol edildi.

Denetimler sonucunda mevzuata aykırılık tespit edilen 44 işletme hakkında toplam 175 bin lira tutarında idari para cezası kesildi.

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunması, ticari faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve piyasada adil ve şeffaf ticari ortamın sağlanması amacıyla denetimlerin sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da kırtasiye denetiminde 188 işletme kontrol edildi, 44'üne 175 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’da kaybolan Nuriye Bölükbaş’ın cansız bedeni göl kenarında bulundu Bolu'da kaybolan Nuriye Bölükbaş'ın cansız bedeni göl kenarında bulundu
Belçika’da camiye İslam karşıtı saldırı Belçika'da camiye İslam karşıtı saldırı
Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi Karşısında görünce sevinçten bayıldı Kaybolan oğlunu yüreği ağzında bekledi! Karşısında görünce sevinçten bayıldı
Adana’da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı Vicdanların kuruduğu anlar kamerada Adana'da engelli vatandaşa tekmeli yumruklu saldırı! Vicdanların kuruduğu anlar kamerada
DEM Parti’nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz
DEM Parti’de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi DEM Parti'de Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları yeniden Eş Genel Başkan seçildi

12:44
Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hoşuna gidecek talimat
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat
12:14
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
Veyis Ateş ilk kez hakim karşısında: Mehmet Akif Ersoy ile cezaevinde karşılaştık, bana dedi ki...
11:58
Serhat Kılıç’a veda Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı
Serhat Kılıç'a veda! Sevgilisi gözyaşlarına boğuldu, sözleri yürek dağladı
11:31
İtirafçılar konuştu, Ahbap’ta 5. dalga Nakit çekilen para inanılmaz
İtirafçılar konuştu, Ahbap'ta 5. dalga! Nakit çekilen para inanılmaz
11:25
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi İtiraf etti
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti
11:21
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 12:54:56. #7.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kırtasiye denetiminde 188 işletme kontrol edildi, 44'üne 175 bin lira ceza kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement