Şanlıurfa'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil köprüde asılı kaldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil köprüde asılı kaldı

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Şanlıurfa\'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil köprüde asılı kaldı
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün otomobili köprüde asılı kaldı. Araçtan çıkarılan baba ve oğlu yara almadan kurtuldu; vatandaşlar köprünün risk oluşturduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobil, köprüde asılı kaldı. Kazada baba ve oğlu yara almadan kurtuldu.

Kaza, Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Sultantepe Mahallesinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yapması sonucu kontrolden çıktı. Manevranın ardından köprüdeki bariyerlere çarpan otomobil, köprüde asılı kaldı. Bariyerlerin aracı tutması, muhtemel bir faciayı önledi. Araçtan çıkarılan baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından bölgede yaşayan vatandaşlar, köprünün mevcut yapısının risk oluşturduğunu belirterek yetkililere çağrıda bulundu. Vatandaşlar, köprüde gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

Kaynak: İHA
Şanlıurfa3. SayfaEyyübiyeOtomobilGüvenlikKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil köprüde asılı kaldı - Son Dakika
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