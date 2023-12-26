Şanlıurfa\'da köpeği römorka bağlayan şahsa para cezası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde köpeği römorka bağlayıp sürükleyen şahsa para cezası verildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde traktör römorkuna bağlanıp sürüklenen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda yapılan araştırmada, köpeği traktör römorkuna bağlayan H.D (57) adli kişi tespit edildi.

Köpek römorktan atlamış

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan H.D. karakolda verdiği ifadede, 'köpeğin kendisine ait olduğunu traktör römorkunda götürürken atladığı ve bunu kendisinin fark etmediğini, asla köpeğe eziyet etmeyeceğini' söylediği öğrenildi.

Para cezasından kurtulamadı

H.D. ifadesine rağmen trafik jandarma tarafından 2732 TL para cezasına çarptırılarak, şüpheli Siverek Cumhuriyet başsavcılığına sevk edildi. Alınan bilgilere göre köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrollerin yapılması amacıyla İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bilgi verildiği öğrenildi. - ŞANLIURFA