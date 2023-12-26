 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şanlıurfa'da köpeği römorka bağlayan şahsa para cezası - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da köpeği römorka bağlayan şahsa para cezası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde traktör römorkuna bağlanıp sürüklenen köpeğin görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca, Jandarma ekipleri harekete geçti. Köpeği bağlayan şahıs, para cezasına çarptırıldı.

Şanlıurfa\'da köpeği römorka bağlayan şahsa para cezası
26.12.2023 - 16:59,
Abone Ol

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde köpeği römorka bağlayıp sürükleyen şahsa para cezası verildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde traktör römorkuna bağlanıp sürüklenen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda yapılan araştırmada, köpeği traktör römorkuna bağlayan H.D (57) adli kişi tespit edildi.

Köpek römorktan atlamış

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan H.D. karakolda verdiği ifadede, 'köpeğin kendisine ait olduğunu traktör römorkunda götürürken atladığı ve bunu kendisinin fark etmediğini, asla köpeğe eziyet etmeyeceğini' söylediği öğrenildi.

Para cezasından kurtulamadı

H.D. ifadesine rağmen trafik jandarma tarafından 2732 TL para cezasına çarptırılarak, şüpheli Siverek Cumhuriyet başsavcılığına sevk edildi. Alınan bilgilere göre köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu ve kontrollerin yapılması amacıyla İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bilgi verildiği öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Şanlıurfa, Jandarma, Siverek, Hayvan Hakları, Ceza, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da köpeği römorka bağlayan şahsa para cezası - Son Dakika


17:04
MİT, terör örgütü PKK'ya ait Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti MİT, terör örgütü PKK'ya ait Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti
16:50
Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29
Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16
Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56
DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32
İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:27
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti

Son Dakika
17:04 MİT, terör örgütü PKK'ya ait Aynularab, Kamışlı ve Amude'deki tesisleri imha etti
16:50 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğluna 6 yıla kadar hapis talebi
16:29 Bakan Işıkhan: Asgari ücret zammını bu hafta açıklayacağız
16:16 Zenginler liginde en çok habere konu olan isim Murat Ülker! İşte sıralama
15:56 DEM Parti'den Bahçeli'ye 4 maddelik yanıt: Bu ülkenin başına gelmiş en büyük kötülük siz ve yürüttüğünüz siyasettir
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:32 İran'da 10 yıl önce kocasını öldüren kadın idam edildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:27 Eski İsrail Genelkurmay Başkanı: İsrail Hamas'a karşı savaşı kaybetti
15:23 Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 17:30:31. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da köpeği römorka bağlayan şahsa para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement