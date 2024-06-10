Şanlıurfa'da kuduz karantinası ilan edilen bölgedeki köpekleri Ankara'ya getirenler tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kuduz karantinası ilan edilen bölgedeki köpekleri Ankara'ya getirenler tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

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Şanlıurfa'da kuduz karantinası ilan edilen bölgedeki 35 hasta köpeği Ankara'ya getiren Buket Özgünlü ile M.S.D. savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Ankara'da gözaltına alınan şüpheliler, 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' ve 'hayvanları koruma kanununa muhalefet' suçlarından tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi.

10.06.2024 14:07
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Şanlıurfa'da kuduz karantinası ilan edilmiş bölgedeki 35 hasta köpeği Ankara'ya getiren Buket Özgünlü ile M.S.D. savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Güvenlik ekiplerince Ankara'da gözaltına alınan Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü ile dernek çalışanı M.S.D. emniyetteki işlemlerin ardından Ankara adliyesine getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" ve "hayvanları koruma kanununa muhalefet" suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Olayın geçmişi

Sosyal medyada 'Köpekvelisiii' ismini kullanan Buket Özgünlü iddialara göre, Şanlıurfa'da kuduz karantinası ilan edilmiş bölgedeki 35 köpeği toplayarak Ankara'ya getirdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Özgünlü güvenlik ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara Valiliği ise konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

"İlimize getirilen hastalıklı köpekler konusuyla ilgili Emniyet Güçlerimizin yaptığı çalışmalar sonucu bulundukları yer tespit edilen hayvanlar, veteriner hekimlerimizin gözetiminde karantinaya alınmıştır. Söz konusu hayvanları İlimize yönlendiren ve getiren kişiler yakalanarak Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış ve haklarında yasal işlemlere başlanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da kuduz karantinası ilan edilen bölgedeki köpekleri Ankara'ya getirenler tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika

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