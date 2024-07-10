Şanlıurfa'da Lavabo Giderine Düşen Civciv İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Şanlıurfa'da lavabo giderine düşen civciv, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Şıh Maksut Mahallesi'nde yaşandı. Evde besledikleri civcivlerden birinin tuvalet giderine düştüğünü fark eden aile, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla eve gelen ekipler, çekiç yardımı ile tuvalet taşını kırarak civcivi kurtardı. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kurtarılan civciv sahibine teslim edildi.

Aile, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA