Şanlıurfa\'da Minibüs Şarampole Düştü, Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan minibüs şarampole düşerek takla attı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Siverek - Karacadağ Avurtepe Mahallesi'nde seyir halinde bulunan minibüs, sürücünün ani dalgınlığı nedeniyle şarampole girdi. Yol kenarında bulunan taşlara çarpan minibüs daha sonra devrilerek yan yattı. Araç sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken kaza anı bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ŞANLIURFA
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