Şanlıurfa\'da Mobilyacılar Sitesi\'nde Yangın

Şanlıurfa'da mobilyacılar sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, dün gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Kadıkendi Mahallesi'ndeki Mobilyacılar Sitesi'nde yaşandı. Bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 9 araç ve 27 personelle müdahale eden ekipler, kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Maddi hasarın oluştuğu yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ŞANLIURFA