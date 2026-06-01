Şanlıurfa\'da Mutfak Tüpü Patladı: 1 Yaralı

Şanlıurfa'da mutfak tüpündeki gaz sıkışması nedeniyle bir evde yaşanan patlamada yabancı uyruklu 1 şahıs yaralandı, park halindeki 2 araç hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, giriş katta bulunan bir evin mutfak bölümünde tüpteki gaz sıkışması nedeniyle patlama medyada geldi. Patlamada yabancı uyruklu Hamza El Aziz isimli şahıs yaralandı, yıkılan duvarın parçaları park halindeki 2 araca zarar verdi. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA