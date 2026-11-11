Şanlıurfa'da narkotik ekipleri 17 kilo 200 gram skunk ele geçirdi, 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da narkotik ekipleri 17 kilo 200 gram skunk ele geçirdi, 3 kişi tutuklandı

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Şanlıurfa\'da narkotik ekipleri 17 kilo 200 gram skunk ele geçirdi, 3 kişi tutuklandı
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Şanlıurfa\'da narkotik ekipleri 17 kilo 200 gram skunk ele geçirdi, 3 kişi tutuklandı
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Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri, bir yolcu otobüsü ve 2 otomobili durdurduktan sonra araçlarda 21 parça halinde 17 kilo 200 gram skunk buldu. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı; soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da durdurulan yolcu otobüsü ile 2 otomobilde yapılan aramada 17 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulamada bir yolcu otobüsü ile 2 otomobili durdurdu. Araçlarda arama yapan ekipler, 21 parça halinde 17 kilo 200 gram skunk maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
ŞanlıurfaNarkotik3. SayfaAdliyeGüncelSon Dakika

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