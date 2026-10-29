Şanlıurfa\'da narkotik operasyonunda takside 2 kilo 100 gram skunk ele geçirildi

Şanlıurfa'da narkotik operasyonunda takside 2 kilo 100 gram skunk ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da narkotik ekiplerince durdurulan ticari takside yapılan aramada 2 kilo 100 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile nakletmek suçlarından gözaltına alınan şüpheli, adli makamlarca tutuklandı.
Şanlıurfa'da bir ticari takside 2 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, durdurulan ticari takside yapılan aramada 2 kilo 100 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak ve nakletmek suçlarından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: İHA
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