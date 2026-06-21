Şanlıurfa'da Orman Yangını Söndürüldü

Şanlıurfa'da ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bozova ilçesine bağlı kırsal Çatak Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler devam ediyor. - ŞANLIURFA