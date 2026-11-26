Şanlıurfa'da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki direğe çarptı. Elektrik direğinin yerinden söküldüğü kazada, otomobil sürücüsünün burnu bile kanamadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesi Açıksu Caddesi üzerinde meydana geldi. E.R. yönetimindeki 34 DZJ 054 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrik direği yerinden söküldü. Refüj üzerinde duran ve maddi hasar oluşan otomobilin sürücüsü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kazaya ilişkin polis ekiplerince inceleme başlatıldı. Çekici yardımıyla otomobil kaldırıldı.