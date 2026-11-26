Şanlıurfa'da otomobil elektrik direğini devirdi, sürücü kazayı yara almadan atlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa Haliliye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, orta refüjdeki elektrik direğine çarparak direğin yerinden sökülmesine neden oldu. Kazada sürücü burnu bile kanamadan kurtulurken, maddi hasarlı otomobil çekiciyle kaldırıldı ve polis inceleme başlattı.
Şanlıurfa'da bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki direğe çarptı. Elektrik direğinin yerinden söküldüğü kazada, otomobil sürücüsünün burnu bile kanamadı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesi Açıksu Caddesi üzerinde meydana geldi. E.R. yönetimindeki 34 DZJ 054 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle elektrik direği yerinden söküldü. Refüj üzerinde duran ve maddi hasar oluşan otomobilin sürücüsü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.
Kazaya ilişkin polis ekiplerince inceleme başlatıldı. Çekici yardımıyla otomobil kaldırıldı.
Kaynak: İHA
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