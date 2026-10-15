Şanlıurfa’da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Haliliye ilçesi İpekyolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen 27 ARY 247 plakalı otomobil ile Bünyamin Aslan idaresindeki 80 AEP 733 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü metrelerce savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosikletli sürücüsü, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere Şehitlik Polis Karakoluna götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.