Şanlıurfa\'da Otomobil Kazası: 1 Ölü

Şanlıurfa'da otomobilin sulama tankerine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun Günışığı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yabancı uyruklu sürücü Saadnashathamet Chalabi kontrolündeki plakası belirlenemeyen otomobil, seyir halindeki sulama tankerine arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil hurdaya döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA