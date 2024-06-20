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Şanlıurfa'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Demirci Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 34 UJ 4216 plakalı otomobile, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateş açıldı. Olayda Ferhat Yumru ile Mehmet Y. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine ola yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ferhat Yumru (24), yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Mehmet Y.'nin ise tedavisi sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.