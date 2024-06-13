Şanlıurfa'da Panelvan ile Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

3.Sayfa

Şanlıurfa'da panelvan ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa- Diyarbakır karayolunun 26'ncı kilometresinde meydana geldi. İhsan K. idaresindeki 06 ACL 950 plakalı panelvan ile Mehmet B. yönetimindeki 63 EG 801 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüste yolcu olarak bulunan Mehmet Varol kaza yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA