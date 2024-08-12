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Şanlıurfa'da pikap tarım işçilerini taşıyan pikapla çarpıştı: 3'ü çocuk 4 yaralı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan pikaba başka bir pikap çarptı, kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Kaza akşam saatlerinde Yenişehir Mahallesi 25 metre yolda meydana geldi. Alınan bilgilere göre tarım işçilerini taşıyan sürücü ismi ve plakası öğrenilemeyen pikap yolda, dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen başka bir pikap hızını alamayarak dönüş yapan pikaba çarptı. Kazada A.A H.K M.A ve P.D.A. yaralandı. Kaza anı ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralanan çocukların tarım işçilerinin kendileriyle götürdükleri çocuklar olduğu öğrenildi.