Şanlıurfa'da PKK propagandası yapanlara operasyon: 17 gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da PKK propagandası yapanlara operasyon: 17 gözaltı

Şanlıurfa\'da PKK propagandası yapanlara operasyon: 17 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü PKK'nın propagandasını yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Hilvan, Viranşehir ve Bozova ilçelerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

07.05.2024 13:43
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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'nın propagandasını yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kentteki izinsiz bir yürüyüşte terör örgütü PKK'nın propagandasını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu çerçevede ekiplerce Hilvan, Viranşehir ve Bozova ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da PKK propagandası yapanlara operasyon: 17 gözaltı - Son Dakika

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