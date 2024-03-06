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Şanlıurfa'da PKK/PYD Operasyonu: DEM Parti Meclis Üyesi Adayları da Aralarında

Şanlıurfa\'da PKK/PYD Operasyonu: DEM Parti Meclis Üyesi Adayları da Aralarında

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/PYD'nin şehir yapılanması operasyonunda, DEM Parti meclis üyesi adaylarının da aralarında olduğu 17 şüpheli yakalandı. Operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildi.

06.03.2024 11:54  Güncelleme: 12:06
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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/PYD'nin şehir yapılanması operasyonunda, DEM Parti meclis üyesi adaylarının da aralarında olduğu 17 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Şanlıurfa MİT Bölge Başkanlığı tarafından PKK/KCK-PYD/ YPG terör örgütü adına sözde YPS yapılanması içerisinde örgütsel faaliyet yürüttükleri tespit edilen 24 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 600 jandarma personeliyle düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında 4'ü DEM Parti Suruç Belediye Meclis adayı olmak üzere 17 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 18 adet cep telefonu, 11 sim kart, 6 hard disk, 2 adet bilgisayar, 4 adet tablet, 3 adet laptop, 7 adet USB flaş bellek, 4 adet hafıza kartı, 14 adet DVD, 8 adet CD, 1 adet Abdullah Öcalan'a ait örgütsel kitap, 2 av tüfeği, 2 tabanca ve çok sayıda mermi, 16 adet havai fişek, 4 adet yasaklı kitap, 1 adet örgüt bayrağı, 11 adet örgüt mensubu fotoğrafı, 1 adet kripto para üretim cihazı ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Öte yandan, şüphelilerin, 2 ayrı grup halinde faaliyet yürüttükleri, bir grubun güvenlik güçlerine ait karakol ve kontrol noktalarında keşif yaparak rapor hazırladıkları, diğer grubunun ise terör örgütünün sözde üst yönetimi tarafından verilen emir ve talimatlar doğrultusunda güvenlik güçlerine karşı suikast gerçekleştirme hazırlığında olduğu belirlendi. Grupların 1 Eylül 2023 tarihinde Suruç ilçesinde bir evde toplantı yaptıkları, güvenlik güçlerinin Suruç ilçesinde hareket ettikleri güzergahlarda bulunan rögar kapaklarına el yapımı patlayıcı düzeneği yerleştirmek amacıyla hazırlık içerisinde olduğu da tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da PKK/PYD Operasyonu: DEM Parti Meclis Üyesi Adayları da Aralarında - Son Dakika

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