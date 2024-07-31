Şanlıurfa'da polis kıyafeti giyen 7 zanlıdan 5'i tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da polis kıyafeti giyen 7 zanlıdan 5'i tutuklandı

Şanlıurfa'da polis kıyafeti giyerek kuyumcuyu soyan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı, 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Zanlılar, kuyumcunun evine girerek kilolarca altın ve para çalmışlardı.

31.07.2024 20:02
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Şanlıurfa'da polis kıyafeti giyerek kuyumcuyu soyan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı, 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da polis kıyafeti giyip operasyon süsü vererek kuyumcu ile kuzeninin ellerini kelepçeledikten sonra kilolarca altın ile bir miktar para çalan zanlılar hakim karşısına çıktı. Zanlılardan A.D. (32), O.Z. (28), İ.H.D. (27), H.B. (44) ve F.A. (43) isimli şahıslar tutuklanırken, 2 zanlının ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olayın geçmişi

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana geldi. Kuzeni Naci S. ile birlikte evde uyuyan kuyumcu Vahit E., sabaha karşı saat 05.00 sıralarında zilin çalmasıyla kapıyı açtı. Vahit E. karşısında polis üniforması giymiş şahısları gördü. İçeri giren polis kıyafetli 7 kişi, Vahit E. ile Naci S.'yi yere yatırıp kelepçeleyerek evde arama yapacaklarını söyledi. Evi arayan şüpheliler, odada bulunan kasayı fark edince Vahit E.'den anahtarını istedi. Kasayı açan şahıslar, içerisindeki 2 kilo 300 gram altın, 10 bin TL, 10 cep telefonu ile 1 bilgisayarı alarak dışarı çıktı. Kelepçeli şekilde yerde yatan Vahit E. ile kuzeni Naci S., kimsenin kendilerini almaya gelmemesi üzerine komşularına haber verdi. Soyulduklarını anlayan şahıslar polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, güvenlik kamerası kaydını inceleyerek zanlıların eşkalini belirledi. Şanlıurfa merkez ve Harran ilçesinde operasyon düzenleyen ekipler, F.A., A.D., O.Z., E.B., H.B., H.D. ve H.B. isimli zanlıları gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Güvenlik, Suç, Polis, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da polis kıyafeti giyen 7 zanlıdan 5'i tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da polis kıyafeti giyen 7 zanlıdan 5'i tutuklandı - Son Dakika
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