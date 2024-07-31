Şanlıurfa'da polis kıyafeti giyen şahıslar kuyumcunun evini soydu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da polis kıyafeti giyen şahıslar kuyumcunun evini soydu

Şanlıurfa'da polis kıyafeti giyen 7 şahıs, kuyumcunun evine baskın düzenleyip kuzeniyle birlikte ellerini kelepçeledikten sonra kilolarca altını alıp kayıplara karıştı. Gerçek polislerin güvenlik kamerası kaydını inceleyerek yakaladığı zanlılar, operasyonla gözaltına alındı.

31.07.2024 22:50
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Şanlıurfa'da 'pes' dedirten olay: Polis kıyafeti giyip kuyumcunun evini soydular

Polis gibi baskın düzenleyip kelepçeledikleri kuyumcuyu soydular

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da polis kıyafeti giyen 7 şahıs, kuyumcunun evine baskın düzenleyip kuzeniyle birlikte ellerini kelepçeledikten sonra kilolarca altını alıp kayıplara karıştı. Güvenlik kamerasından zanlıların eşkalini belirleyen gerçek polisler, düzenledikleri operasyonla yakalamayı başardı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde meydana geldi. Kuzeni Naci S. ile birlikte evde uyuyan kuyumcu Vahit E., sabaha karşı saat 05.00 sıralarında zili çalan kapıyı açtı. Kapıyı açan Vahit E. Karşısında resmi kıyafetli polisleri gördü. İçeri giren polis kıyafetli 7 kişi, Vahit E. ile Naci S.'yi yere yatırıp kelepçeleyerek evde aramaya yapacaklarını söyledi. Evi arayan şüpheliler, odada bulunan kasayı fark edince Vahit E.'den anahtarını istedi. Kasayı açan şüpheliler, içerisindeki 2 kilo 300 gram altın, 10 bin TL, 10 cep telefonu ile 1 bilgisayarı alarak dışarı çıktı. Kelepçeli şekilde yerde yatmaya devam Vahit E. ile kuzeni Naci S., kimsenin kendilerini almaya gelmediğini görünce komşularına haber verdi. Soyulduklarını anlayan şahıslar, durumu polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, güvenlik kamerası kaydını inceleyerek zanlıların eşkalini belirledi. Şanlıurfa merkez ve Harran ilçesinde operasyon düzenleyen ekipler, F.A., A.D., O.Z., E.B., H.B., H.D. ve H.B. isimli zanlıları gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Operasyon, Şanlıurfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da polis kıyafeti giyen şahıslar kuyumcunun evini soydu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da polis kıyafeti giyen şahıslar kuyumcunun evini soydu - Son Dakika
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