Şanlıurfa\'da sağanak yağış sele dönüştü: Ev ve oteli su bastı

Şanlıurfa'da etkili olan sağanak kent merkezi ve ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Bir ev ve oteli su bastı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Eyyübiye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesi'nde bir evi sel suları bastı, Balıklıgöl bölgesinde de bir otel sel sularına teslim oldu.

Yağışların ardından belediye ve ilgili ekipler, su tahliye ve temizlik çalışmalarına başlattı. - ŞANLIURFA