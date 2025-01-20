Şanlıurfa'da Sahte MİT Mensubu Tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Sahte MİT Mensubu Tutuklandı

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Sahte MİT mensubu olarak tanıtan M.P., silah ve sahte belgelerle yakalanarak tutuklandı.

20.01.2025 12:51
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Şanlıurfa'da yakalanan sahte MİT mensubu tutuklandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu olarak tanıtan kişi tutuklandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada da çok sayıda silah, mühimmat ve sahte belge ele geçirildi.

MİT, Şanlıurfa Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ortak operasyonla Şanlıurfa'da sahte MİT mensubu yakalandı. M.P. adlı şahıs, bir süredir Şanlıurfa başta olmak üzere çeşitli şehirlerde kendini MİT mensubu olarak tanıttığı, bu şekilde irtibata geçtiği kişilerden şantaj ve baskı kurarak para ve altın temin ettiği belirlendi. Düzenlenen ortak operasyonla M.P. gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada çok sayıda silah, mühimmat ve sahte belge ele geçirildi.

Zanlı M.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa\'da Sahte MİT Mensubu Tutuklandı
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Sahte MİT Mensubu Tutuklandı - Son Dakika

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