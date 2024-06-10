Şanlıurfa'da saman pres makinesi ve traktör alev alev yandı

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde saman pres makinesi ile traktör alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Küplüce Mahallesi'nde meydana geldi. İşçilerin saman yüklediği saman pres makinesinin motor bölümü bir anda alev almaya başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek bağlı olan traktöre de sıçradı. Alevlere teslim olan makine ve traktör, ihbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekiplerince söndürüldü. Traktör ve makine de maddi hasar oluştu. Alev alev yanan traktör ve makinenin o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili inceleme çalışması başlatıldı. - ŞANLIURFA