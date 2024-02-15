Şanlıurfa'da sel suları altında kalan mahalleye yardım - Son Dakika
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Şanlıurfa'da sel suları altında kalan mahalleye yardım

Şanlıurfa\'da sel suları altında kalan mahalleye yardım

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, sel suları altında kalan mahallede sıcak çorba, kek, meyve suyu ve su dağıtımı yaptı. Kentte dün gece yaşanan sağanak yağış sonrası birçok kırsal mahalle sel suları altında kaldı. İş makineleri ile su ve balçık tahliye çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, sel suları altında kalan ev, ahır, tarla ve seralarda incelemelerini ise sürdürüyor. Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, sel suları altında kalan kırsal Kaynaklı Mahallesi'nde vatandaşlara su, sıcak çorba, kek ve meyve suyu dağıttı.

15.02.2024 15:01  Güncelleme: 15:04
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Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, sel suları altında kalan mahallede sıcak çorba, kek, meyve suyu ve su dağıtımı yaptı.

Kentte dün gece yaşanan sağanak yağış sonrası birçok kırsal mahalle sel suları altında kaldı. İş makineleri ile su ve balçık tahliye çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, sel suları altında kalan ev, ahır, tarla ve seralarda incelemelerini ise sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, sel suları altında kalan kırsal Kaynaklı Mahallesi'nde vatandaşlara su, sıcak çorba, kek ve meyve suyu dağıttı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da sel suları altında kalan mahalleye yardım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da sel suları altında kalan mahalleye yardım - Son Dakika
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