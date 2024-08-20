Şanlıurfa\'da Serinlemek İçin Girdikleri Kanalda Kaybolan 2 Kardeş Aranıyor

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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde serinlemek için girdikleri sulama kanalında akıntıya kapılan 2 kardeş kayboldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, Harran ilçesine bağlı Büyüktürbe Mahallesi'nde yaşandı. Sulama kanalına giren yabancı uyruklu Yusuf (12) ve İsa Hamadi (16) kardeşler bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri ile dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıç polislerin kanalda 2 kardeşi arama çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA