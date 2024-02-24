Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: 29 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: 29 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa\'da silah kaçakçılarına operasyon: 29 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyon ve yol uygulamasında, 12 ayrı adrese yapılan baskında 245 gram metamfetamin, 37 gram esrar, 2 hassas terazi, 41 kaçak içki, 7 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi. Ayrıca 52 ayrı noktada gerçekleştirilen yol kontrollerinde 18 aranan şüpheli yakalandı. Toplamda 29 şüpheli gözaltına alındı.

24.02.2024 16:25  Güncelleme: 16:28
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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik operasyon ve yol uygulamasında, 29 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Viranşehir İlçe jandarma komutanlığı ekipleri, ilçe genelinde silah ve uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, 245 gram metamfetamin, 37 gram esrar, 2 hassas terazi, 41 kaçak içki, 7 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca ekipler ilçe genelinde 52 ayrı noktada gerçekleştirilen yol kontrollerinde ise 18 aranan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Toplamda gözaltına alınan 29 şüpheli, işlemleri için karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: 29 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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