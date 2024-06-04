Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: 4 gözaltı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma tarafından silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik Siverek ilçesinde operasyon düzenledi. 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise 5 adet uzun namlulu silah, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet tabanca, uzun namlulu silahlara ait 11 adet şarjör, 2 adet tabanca şarjörü ile 718 adet mermi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA