Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

Şanlıurfa\'da silah kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda silah kaçakçılarına yönelik yapılan baskınlarda çok sayıda silah ele geçirildi ve 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 2 adet uzun namlulu silah, 16 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 24 adet şarjör, 763 adet mermi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 80 gram metamfetamin maddesi, 20 gram esrar maddesi, 3 adet uyuşturucu madde içme aparatı ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 zanlı karakola götürülürken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

03.05.2024 18:37
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Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da jandarma tarafından silah kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik Siverek, Suruç ve Viranşehir ilçelerindeki 6 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 2 adet uzun namlulu silah, 16 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 24 adet şarjör, 763 adet mermi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 80 gram metamfetamin maddesi, 20 gram esrar maddesi, 3 adet uyuşturucu madde içme aparatı ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 zanlı karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına operasyon: 5 gözaltı - Son Dakika

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