Şanlıurfa\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

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Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda, uzun namlulu silahlar ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin silah kaçakçılığına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik Viranşehir, Siverek ve Haliliye ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi. 5 şüphelinin gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda, 4 uzun namlulu tüfek, 801 fişek, 2 av tüfeği, 80 av tüfeği kartuşu, 3 tabanca, 4 tabanca şarjörü ve 1 hücum yeleği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA