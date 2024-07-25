Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Uzun Namlulu Silahlar ve Mermiler Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'da silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda uzun namlulu silahlar ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ö.G. isimli şahsın evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisini elde etti. Şahsı yakalamak için eve operasyon düzenleyen ekipler, 2 adet uzun namlulu silah, 17 adet şarjör ile 220 adet mermi ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA