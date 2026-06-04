Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 6 uzun namlulu silah ile 10 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak silah ve uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 6 adet AK-47 uzun namlulu silah ve bunlara ait şarjörler ile 10 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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