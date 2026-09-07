Şanlıurfa'da silahla yağma hükümlüsü Karaköprü'de jandarma operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da silahla yağma hükümlüsü Karaköprü'de jandarma operasyonuyla yakalandı

Şanlıurfa\'da silahla yağma hükümlüsü Karaköprü\'de jandarma operasyonuyla yakalandı
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Şanlıurfa'da 'birden fazla kişiyle iş yerinden silahla yağma' suçundan 10 yıl 10 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü C.G., Karaköprü ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan C.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Şanlıurfa'da hakkında "birden fazla kişiyle birlikte iş yerinden silahla yağma" suçundan 10 yıl 10 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.G., Karaköprü ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. C.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

Karaköprü, Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa, Güvenlik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da silahla yağma hükümlüsü Karaköprü'de jandarma operasyonuyla yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da silahla yağma hükümlüsü Karaköprü'de jandarma operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
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