Şanlıurfa\'da silahlı kavgada ölü sayısı 2\'ye yükseldi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kavga, Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sokak ortasında kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada Tahsin Yılan, Mehmet Yılan, Faik Y., Ahmet Y. ve Mahmut Y. yaralandı. Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tahsin Yılan, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. İki gündür tedavisi hastanede devam eden ağır yaralı Mehmet Yılan da bu sabah yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA