Şanlıurfa\'da silahlı saldırı: 5 yaralı, 6 gözaltı

Şanlıurfa'da iş yerine silahlı saldırı: 5 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde yaşandı. Kimlikleri tespit edilemeyen kişi veya kişiler geldikleri iş yerine silahla rasgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu işyerinde bulunan Hamza Ç. İbrahim Ç. Mehmet Emin Ç. Erol A. ile Fırat Y. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.