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Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 5 yaralı, 6 gözaltı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 5 yaralı, 6 gözaltı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa\'da silahlı saldırı: 5 yaralı, 6 gözaltı
14.12.2023 - 23:44,  Güncelleme: 23:45
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Şanlıurfa'da iş yerine silahlı saldırı: 5 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde, bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde yaşandı. Kimlikleri tespit edilemeyen kişi veya kişiler geldikleri iş yerine silahla rasgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu işyerinde bulunan Hamza Ç. İbrahim Ç. Mehmet Emin Ç. Erol A. ile Fırat Y. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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Karşıyaka, Şanlıurfa, Saldırı, Güvenlik, Şiddet, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 5 yaralı, 6 gözaltı - Son Dakika


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